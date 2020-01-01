إيتو يكشف موقف ميسي من التجديد لبرشلونة

صامويل إيتو نجم برشلونة المعتزل يؤكد على قدرة ليونيل ميسي قائد الفريق في إنهاء مسيرته بصفوف الفريق الكتالوني.

أكد صامويل إيتو نجم فريق برشلونة المعتزل على ثقته في قدرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنهاء مسيرته الكروية داخل صفوف البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيتو وأكد خلالها أن ميسي يستطيع أن يستمر في الملاعب لفترة طويلة مقبلة مستندًا على تصريحات الأرجنتيني نفسه.

وقال إيتو: "يمكن لميسي أن يجدد تعاقده مع برشلونة، لا يزال يملك الإمكانيات التي تسمح له بالاستمرار في تقديم ما يقدمه معهم".

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وأضاف: "أعتقد أنه سينهي مسيرته في برشلونة، لو كان هو بنفسه يشعر بقدرته على القيام بذلك فلابد أنه يستطيع بالفعل".

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وكان إيتو قد لعب بجوار ميسي في صفوف برشلونة بالفترة بين 2004 و 2009 كأكثر نادي مثله النجم الكاميروني المعتزل في الصيف الماضي.

وشارك إيتو مع برشلونة في 199 مباراة بكل البطولات، سجل فيهم 130 هدفًا وصنع 40 وفاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا مرتين.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، إلا أن تقارير صحفية عديدة أكدت على وجود بند يسمح له بالرحيل وقتما شاء.