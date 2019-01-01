إيتو يرى في لوكاكو حلًا للعنصرية

صامويل إيتو نجم برشلونة وريال مدريد وإنتر وتشيلسي السابق يتحدث عن العنصرية في ملاعب كرة القدم

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رأى صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية أن الحل في مواجهة العنصرية أن يكون هناك إضرابًا عن اللعب في حال تكررت هذه الظاهرة السلبية ضد أحد اللاعبين.

وكان إيتو قد تحدث في أكثر من مرة مؤخرًا حول قضية العنصرية في ملاعب كرة القدم والتي تعتبر قريبة جدًا من قلبه وأحد أكثر المدافعين عن اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

وحول ذلك، قال إيتو إن اقتراح روميلو لوكاكو حين كان في إيفرتون بأن يبتعد اللاعبون عن ممارسة كرة القدم في حال تم الهتاف عنصريًا ضده.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وأضاف: "الخروج من الملعب هو المبدأ الصحيح، كرة القدم مصدر مهم جدًا للأموال، ولكن أغلب من يمارسونها بشكل احترافي من أصحاب البشرة السمراء، في حال قرروا يومًا في جميع أنحاء العالم عدم اللعب من جديد احتجاجًا فستتغير الكثير من الأمور"

وتابع: "في المستقبل أود أن يتم تذكري ليس كلاعب كرة قدم، ولكن كرجل جلب شيئًا هامًا لكرة القدم بأن ساعد في مكافحة العنصرية في الملاعب"

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يذكر أن صامويل إيتو قد أبدى إعجابه بما يقوم به روميلو لوكاكو مع إنتر في الوقت الحالي، خاصة بعدما تعرض لهتافات عنصرية في مواجهة كالياري منذ حوالي شهر.