إيتو يبعث برسالة مؤثرة لرونالدينيو في محبسه بأوروجواي

النجم الكاميروني صامويل إيتو يبعث برسالة مؤثرة لنظيره البرازيلي رونالدينيو في محبسه بباراجواي.

بعث النجم الكاميروني صامويل إيتو هداف برشلونة السابق برسالة لزميله الأسبق في الفريق رونالدينيو في محبسه الحالي بباراجواي.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" قبل قليل، وأكد خلالها أنه يفتقد زميله السابق.

بداية الرسالة جاءت الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، حيث نشرت مقطعًا مجمعًا للثنائي من مباريات ظهرا فيها سويًا بقميص برشلونة.

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وأعاد إيتو نشر المقطع على حسابه الشخصي بعد نشره من قبل الرابطة بقليل وكتب عليه رسالته لرونالدينيو: "أنا أفتقدك حقًا يا أخي".

ويقضي رونالدينيو في الوقت الحالي وقته تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق باراجواي انتظارًا لمصيره في المحاكمة التي يخضع لها لتزوير مستندات رسمية.

Te hecho de menos hermano❤️ https://t.co/xQqDgWLYme — Samuel Eto'o (@setoo9) August 23, 2020

وأمضى الثنائي عدة سنوات سويًا في صفوف برشلونة ونجحا خلالها في تحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالإضافة للمزيد من الألقاب الأخرى.

جدير بالذكر أن إيتو كان قد عانى من فضحية أخرى مؤخرًا بعدما تم الكشف عن قضاء عارضات أزياء وفتيات لليالي في غرفة إقامة النجم البرازيلي.