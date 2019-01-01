إيتو: هازارد يقترب من مستوى ميسي

هل مقارنة سليمة بين النجمين؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد النجم الكاميروني صامويل إيتو بلاعب ريال مدريد الجديد إيدن هازارد، وقال إنه يقترب من مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هازارد انتقل مطلع الصيف الجاري إلى صفوف ريال مدريد بعدما رحل عن تشيلسي قبل نهاية عقده بموسم وحيد.

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وقال إيتو مع "ماركا": هازارد يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، هو لا يُعطى حقه ولكنه الآن في أحد أفضل الفرق بالعالم وسيكون تحت الأنظار".

وأكمل: "هو قريب من مستوى ميسي، وأتمنى أن لا يكون في أفضل أحواله عندما يواجه برشلونة".

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وختم إيتو بالحديث عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة: "إذا عاد لمنزله فسيكون ذلك جيداً للمشروع والمستقبل".

ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، أمام فيسيل كوبي الياباني ضمن جولة الفريق الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.