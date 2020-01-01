إيتو: كأس إفريقيا كل 4 سنوات؟ إنفانتينو يبحث عن مصالح أوروبا

مقترح جياني إنفانتينو لم يجد استحسانًا لدى النجم الكاميروني

اعترض النجم الكاميروني صامويل إيتو، على اقتراح جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات، متهمًا إياه بالبحث عن مصالح الأندية الأوروبية.

رئيس الاتحاد الدولي كان قد اقترح على الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامة البطولة القارية كل أربع سنوات بدلًا من كل عامين، بداعي زيادة الأرباح منها وحتى تضاهي البطولات العالمية. (طالع التفاصيل)

وقال إيتو، خلال تصريحاته ببرنامج "The African debate": "الشراكة بين كاف وفيفا مُربحة، أنا قريب من إنفانتينو وأحمد أحمد، لكن رئيس فيفا كان يفتقد للباقة خلال حديثه عن الكرة الإفريقية، فقبل ذلك كانت العلاقات بين كاف وفيفا غير جيدة، والشراكة الحديثة لا تعطي الحق للآخرين فرض أشياء علينا، فأنا لا أقبل ما قاله رئيس الاتحاد الدولي".

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وأضاف: "كأس إفريقيا كل أربع سنوات؟، هذا مقترح من أجل الأوروبيين، لأن أرباح كأس إفريقيا أقل 20 مرة من اليورو، هل إقامته كل عامين مفيد تجاريًا؟، هل سيساهم في تطوير البنية التحتية؟".

إيتو تابع: "هل من مصلحة الأفارقة إقامة البطولة كل أربع سنوات؟، رأيي أن الأمر متعلق أكثر بالأوروبيين، فهم يريدون محمد صلاح وساديو ماني وأوباميانج تحت تصرفهم أطول فترة ممكنة، والفيفا يدافع عن مصالح الأندية الأوروبية".

واختتم: "إذا أقيمت البطولة كل أربع سنوات، فمن أين سنتحصل على الأموال لتطوير وتميل كرة القدم في كثير من البلدان الإفريقية؟".