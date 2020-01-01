إيتو: عام 2020 مختلفًا عن ما مضى بسبب فيروس كورونا

إيتو يتحدث عن أزمات كرة القدم في ظل انتشار فيروس كورونا

تحدث الكاميروني صامويل إيتو أسطورة الكرة الإفريقية عن تأثير انتشار فيروس كورونا والظروف التي فرضت مؤخرًا على اللعبة خوفًا على سلامة الجميع.

إيتو تم اختياره سفيرًا لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، حيث أكد أن البطولة ستكون بشكل لم يحدث من قبل في المونديال.

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وقال إيتو في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "عام 2020 مختلفًا كثيرًا عن ما مضى بسبب اجتياح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم".

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وأضاف النجم الكاميروني: "أود أن أعلن تعاطفي مع أصحاب الوظائف التي تعمل من أجل عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى مثل المتاجر والصيدليات وعمال النظافة".

ووجه إيتو رسالة لمشجعي كرة القدم: "أعتنوا بصحتكم وظلوا في منازلكم واستمتعوا بالوقت مع أحبائكم وحين تنتهي الأزمة دعونا نجتمع معًا".

ويعد إيتو من أبرز اللاعبين في تاريخ القارة السمراء لما قدمه طوال مسيرته مع المنتخب الكاميروني وبرشلونة الإسباني.