إيتو: أحب جوارديولا كمدرب وأكرهه كشخص

صامويل إيتو يواصل تصريحاته ضد بيب جوارديولا بسبب واقعة رحيله عن برشلونة منذ 10 سنوات

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة كرة القدم الإفريقية والكاميرونية صامويل إيتو إنه يحب بيب جوارديولا المدرب ويحترمه كثيرًا، ولكن بالنسبة له كشخص فالأمور تختلف قليلًا.

ودخل إيتو في حرب باردة مع جوارديولا بسبب رغبة المدرب الإسباني في تغيير أدواره مع الفريق، والخلاف الذي نشب بينهما منذ 10 سنوات وانتهى بانتقاله إلى إنتر ورحيله عن الفريق الكتالوني.

وحول ذلك، تحدث إيتو في أكثر من مرة من قبل عن أسباب هذا الخلاف وظل يحتفظ بنفس العداء مع مدربه السابق، ولكنه أشاد به كثيرًا وبالعمل الذي قدمه في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وعلى نفس المنوال، جدد إيتو تصريحاته التي تمدح بيب جوارديولا كمدرب كبير وأحد أفضل المدربين في الألفية الجديدة، ولكنه جدد كذلك عدائه معه كشخص.

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وحول ذلك، قال صامويل إيتو: "بيب جوارديولا مدرب كبير وأحد أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، لا يمكن إنكار الإضافات الكبيرة التي وضعها في عالم كرة القدم منذ بداية مسيرته التدريبية وحتى الآن"

وأضاف: "أحب جوارديولا كمدرب بالطبع، ولكن ليس كشخص، على المستوى الشخصي ستظل الخلافات بيني وبينه قائمة وسأظل أمتلك الكثير من الملاحظات حوله، دون أن أنكر قيمته الكبيرة"

وتابع: "لقد تدربت مع عدد من المدربين الكبار وجميعهم أضاف لي كثيرًا، ومنهم بالطبع بيب جوارديولا، وذلك رغم ما قام به معي في الموسم الذي قضيته تحت قيادته"

يذكر أن صامويل إيتو قد حقق الثلاثية التاريخية مع برشلونة موسم 2009، قبل أن يرحل إلى إنتر في صيف العام ذاته، ليحققها معه للمرة الثانية على التوالي في 2010.