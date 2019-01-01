إيبار يعرقل فالنسيا ويبعده عن المربع الذهبي

تعثر لخفافيش فالنسيا بالمستايا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح إيبار في عرقلة مضيفه فالنسيا وأوقعه في فخ الخسارة بعدما فاز عليه بهدف نظيف ضمن اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب "مستايا" ضمن الجولة 34 من الليجا.

هدف الفوز أتى في الدقيقة 93 عبر البرازيلي تشارلس الذي استغل تمريرة خاطئة من دفاع فالنسيا أنهاها في مرمى أصحاب الأرض، وأكدها حكم المباراة عبر تقنية الفيديو.

الشوط الأول تألق فيه البرازيلي نيتو، حارس أصحاب الأرض، وأبعد فرصتين محققتين من الضيوف الذين اقتربوا في أكثر من محاولة، وخصوصاً عبر التشيلي فابيان أوريلانا.

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في النصف الثاني استمر إيبار في شجاعته، ولكن كيفين جاميرو أضاع انفرادين متتاليين في الدقيقة 61 و62 كانا كفيلان بإعطاء التقدم للخفافيش.

فالنسيا أضاع فرصة ذهبية لخطف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعدما مرت عرضية خوسيه جايا بمحاذاة القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

الهزيمة أوقفت رصيد فالنسيا عند 52 نقطة وبقى سادساً بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية وخيتافي بالمربع الذهبي، بينما ارتقى إيبار إلى المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

ويلعب فالنسيا في اللقاء المقبل بالدوري الأوروبي مع تشيلسي الخميس المقبل ضمن ذهاب نصف النهائي.