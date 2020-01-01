إيبار: أمام ميسي لا نملك سوى التصفيق

إشادة رسمية من نادي إيبار بميسي رغم الخسارة من برشلونة

أشاد نادي إيبار بالمستوى الذي ظهر به هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، بعد تسجيله 4 أهداف في مرماهم بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر بخماسية نظيفة على إيبار ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين على ريال مدريد الذي لديه مواجهة أمام ليفانتي.

ونشر النادي الباسكي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة عن ميسي يقول فيها: ""عانينا أمامك، حاولنا إيقافك، ولكن في الآخر لا نمتلك سوى أن نقف ونصفق لك ونوجه التحية".

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Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

🔝 @TeamMessi 🔝 pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD (@SDEibar) February 22, 2020

ميسي سجل 4 أهداف أو أكثر 7 مرات خلال مسيرته مع برشلونة من بينها مرتين أمام إيبار.

واستمر البولجا في صدارة الهدافين بالدوري الإسباني بعد أن وصل إلى 18 هدفًا مبتعدًا عن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد ، بواقع 5 أهداف.

وهتف جمهور "كامب نو" ضد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، قبل انطلاق المباراة ، كما تشير التقارير الصحفية إلى أنّه قد يتقدم باستقالته رسميًا في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو متهم بالتعاقد مع وكالة إعلامية لتشويه صورة اللاعبين وزوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.