إيان رايت وإيمري يدافعان عن لاكازيت في خلافه مع النني

نجم أرسنال السابق ايان رايت والمدير الفني الحالي أوناي إيمري يؤكدان أن غضب لاكازيت طبيعيًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع ايان رايت أسطورة فريق أرسنال عن اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد تصرفه الذي قام به عقب تغييره في لقاء المدفعجية بالأمس أمام بيرنلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايت، وأكد خلالها أن غضب لاعب مثل لاكازيت أثناء خروجه من الملعب أمرًا طبيعيًا نظرًا لأنه لم يسجل في مباراة سهلة نسبيًا.

وكان لاكازيت قد أظهر مظاهر غضب أثناء خروجه من الملعب قبل أن يحاول النجم المصري محمد النني تهدئته فزاد غضب لاكازيت وألقى بقفازه في الأرض.

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وقال رايت: "بكل وضوح لاكازيت غاضب ومحبط، كمهاجم يكون لديك شعورًا عندما يكون فريقك قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "كل ما في الأمر أن المباراة أصبحت مفتوحة في النهاية، وكان أرسنال يمكنه التسجيل من جديد، وهو أراد التسجيل".

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أما أوناي إيمري فقال: "لم أرى ما حدث، لكنني أعتقد أنه سعيدًا بتحقيق الفريق للفوز اليوم، حتى لو غضب فأنا أحب أن يغضب المهاجم الذي لا يسجل الأهداف، لقد عمل بشكل جيد وأعتقد أنه سيعود لأفضل ما لديه قريبًأ".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بثنائية للجابوني أوباميانج وهدف سجله أليكس إيوبي.