"الهلال فاز بـ99 بطولة في عامين؟ هذا النادي حقق 112 في عام واحد"

الهلال زعيم كرة القدم فقط

قلل الناقد الرياضي عادل المرضي من إنجاز إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل المتمثل في قيادة النادي لحصد 99 بطولة خلال عامين، وذلك بالتأكيد على أن إدارة لؤي الناظر في الاتحاد حصدت 112 بطولة خلال عام واحد.

ورفض المرضي خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 سبورت السعودية إطلاق وصف الزعيم على الهلال فيما يخص جميع البطولات الرياضية في السعودية، بل طلب اقتصار على اللقب على نشاط كرة القدم.

إذ قال "أعلنت إدارة الهلال في الأسبوع الماضي أنها حققت 99 بطولة خلال عامين، إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر حققت 112 بطولة عام 2019، مما يعني أن إدارة فهد بن نافل تحتاج عامين لتحقق ما حققته إدارة لؤي ناظر في عام واحد".

تابع "الاتحاد هو زعيم البطولات، هو النادي الوحيد في السعودية الذي يُحقق البطولات في 18 لعبة، فيما الهلال يُحققها في 11 لعبة والأهلي مثله، ولذا الاتحاد هو زعيم كل البطولات فيما الهلال هو الزعيم في كرة القدم فقط".

وأتم المرضي مؤكدًا أن تلك الإحصائية خرجت من لجنة توثيق البطولات في الاتحاد، مشددًا أن العميد هو الزعيم في كل الألعاب الرياضية في السعودية.