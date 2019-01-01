إنييستا يوجه كلمات عاطفية قبل مواجهته الأولى ضد برشلونة

إنييستا يتحدث عن تجربته في اليابان قبل مباراته الأولى كخصم لبرشلونة بقميص فيسيل كوبي

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قال أندريس إنييستا إنه كان لى استعداد لقضاء مسيرته كاملة في برشلونة وعدم الذهاب إلى أي نادٍ آخر، ولكن تجربة فيسيل كوبي أثارت اهتمامه.

وتحدث أندريس إنييستا بكلمات عاطفية وذلك قبل المباراة المنتظرة بين برشلونة وفيسيل كوبي الياباني فريق الرسام الحالي.

وستكون المباراة خاصة بالنسبة لإنييستا، حيث سيلعب لأول مرة في مسيرته ضد نادي برشلونة بعد عام من رحيله عن كامب نو.

وقال إنييستا إنه سيكون شعور خاص بالنسبة له بأن يلعب ضد برشلونة لأول مرة في حياته بعد مسيرة ذهبية له بقميص النادي الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "كنت مستعدًا لقضاء مسيرتي كاملة بقميص برشلونة وهذا ما تمنيت أن يحدث، ولكن تجربة فيسيل كوبي أثارت اهتمامي"

وتابع: "برشلونة هو جزء كبير من حياتي، رحلتي هناك تمثل لي الكثير، هذا النادي هو بيتي وسيظل كذلك دائمًا"

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يذكر أن أندريس إنييستا كان أحد رجال الجيل الذهبي لبرشلونة والذي حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات في ظرف 10 مواسم فقط.