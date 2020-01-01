إنييستا يرحب بشراكة تدريبية مع تشافي في برشلونة

كشف أيضاً عن شعوره فيما يخص الاعتزال وإنهاء مسيرته

رحب أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، بفكرة العمل مع تشافي هيرنانديز مرة أخرى بعد الاعتزال، في ثنائية تدريبية محتملة.

تشافي ارتبط مؤخراً بالرحيل عن صفوف السد القطري لتدريب برشلونة، لكنه فضل الاستمرار مع فريقه رافضاً العودة لبيته السابق هذا الموسم.

النادي الكتالوني اتجه للمخضرم كيكي سيتين بدلاً من المُقال إرنستو فالفيردي، ولكن إنييستا يطمح للعمل في ثنائية مع زميله السابق في المستقبل لتدريب البلوجرانا أو أي فريق آخر.

وقال الإسباني:"الشراكة التدريبية مع تشافي ليست سيئة أبداً ولكنها غير ممكنة في الوقت الحالي، لم أتحدث عن الرغبة في تدريب فريق معين، ولكن الفكرة تبدو رائعة مع مرور الوقت".

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وأضاف:"أريد رؤية تشافي مدرباً لبرشلونة ولكن يجب الوضع في الاعتبار شعوره ومدى جاهزيته على المستوى الشخصي، وبالنسبة لي أتوقع عودته للنادي بغض النظر عن موعد حدوث ذلك".

وأما عن حصول جيرارد بيكيه على منصب الرئيس وكذلك كارليس بويول:"بكل أمانة أؤمن بقدرتهما على قيادة برشلونة في المستقبل ولكني لا أعلم المناسب، الأمر يعتمد بشكل كبير على مقومات كل منهما وطموحاتهما".

وفي نهاية حديثه رفض إنييستا الكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أنه مازال يشعر بالتعطش لممارسة اللعبة لوقت أطول.