إنييستا يتلقى عرضًا لإنهاء مسيرته في الدوري الأرجنتيني

هل يجمع شمله بزميليه السابقين في الدوري الأرجنتيني؟

ترددت أنباء في العديد من الصحف المحلية الأرجنتينية، عن رغبة إدارة نادي إستوديانتيس في الحصول على توقيع نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا.

وتُفيد التقارير بأن رئيس النادي الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، أجرى مفاوضات مع الرسام، على أمل إقناعه بترك ناديه الياباني الحالي فيسيل كوبي، لخوض تجربة جديدة مع إستوديانتيس.

ويسعى فيرون لتعزيز قوة فريقه داخل المستطيل الأخضر، خاصة بعد ضم لاعب برشلونة الأسبق خافيير ماسكيرانو، كأول صفقة شتوية بعد انتهاء انفصاله عن ناديه الصيني هيبي فورتشن.

كما يقود الفريق من خارج الخطوط، مدافع برشلونة السابق جابرييل مليتو، الذي يشرف على تدريب الفريق منذ بداية موسم 2018-2019، للمرة الثانية مع إستوديانتيس بعد تجربته الأولى في عام 2015.

وعندما سُئل نجم المنتخب الأرجنتيني السابق عن صحة مفاوضاته مع إنييستا، قال لصحيفة "أورال ديبورتيفا" المحلية "اليوم .. لا يمكننا القول إن هناك مفاوضات معه، لكن هناك مجرد محادثات".

وأضاف "إن محاولة التوقيع مع إنييستا لن تمحى من ذاكرة الناس، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت ستتم الصفقة أم لا".

وختم حديثه في هذا الصدد "التوقيع مع ماسكيرانو يعتبر حقيقة مهمة، ليس فقط بالنسبة لإستوديانتس، لكن لكرة القدم الأرجنتينية لأنه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة".