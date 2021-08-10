إنييستا : من المؤلم رؤية ميسي بقميص باريس سان جيرمان

سيكون على برشلونة التعافي من هذه الصفقة

حالة من الحزن يمر بها أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي، بسبب رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

برشلونة أعلن رحيل ميسي بشكل نهائي يوم الخميس الماضي، بعد الفشل في تسجيل اللاعب بقائمة الفريق للموسم الجديد بسبب العجز في الميزانية.

ميسي اتجه إلى باريس سان جيرمان، وانتقل بشكل رسمي إلى النادي الفرنسي اليوم، حيث وقع معه لمدة عامين مع إمكانية إضافة موسم آخر.

إنييستا يعتبر ضمن ملايين المشجعين لبرشلونة على مستوى العالم، الذين يعيشون حالة من الإحباط بسبب ما وصلت إليه الأمور.

ماذا قال إنييستا عن رحيل ميسي؟

صانع الألعاب الإسباني قال لموقع "AFP":"لا أعرف ما حدث داخليًا في برشلونة ولا كيف سارت الأمور، لكن النادي سيحتاج إلى التعافي من هذا الموقف".

وأضاف:"من المؤلم رؤية ميسي بقميص آخر، ليو يجسد فلسفة وثقافة برشلونة، لقد كان كل شيء، إنه لاعب يتجاوز أي فريق ولم أر لاعبًا مثله من قبل ولا أعتقد أنني سأشاهد مثله أبدًا".

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وتابع:"برشلونة سيظل دائمًا من أكبر الفرق في العالم ويجب تواجد النادي في القمة بصفة مستمرة".

ماذا قدم إنييستا خلال لعبه مع ميسي؟

النجم الذي يلعب حاليًا لنادي فيسيل كوبي الياباني، تواجد في برشلونة لأكثر من 20 عامًا حيث صعد من الأكاديمية ليصبح من أساطير النادي.

وفاز إنييستا بالدوري الإسباني تسع مرات خلال فترته مع برشلونة وحصل على أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

ميسي كان جزءًا من كل تلك الإنجازات، حيث اجتمع الثنائي ضمن أحد أهم الأجيال في تاريخ برشلونة والكرة الأوروبية بشكل عام.

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