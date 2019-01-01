إنييستا: كوبو صفقة مميزة لريال مدريد ولا أصدق اللعب ضد برشلونة

تعرف على رأي إنييستا في صفقة كوبو الجديدة لريال مدريد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أشاد أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولا عب فيسيل كوبي الياباني، بقدرات كيبو تاكيفوسا المنضم حديثًا إلى ريال مدريد مؤكدًا أنّ الفريق الملكي شكّل عناصر قوية في الصيف الحالي.

إنييستا يخوض أول مباراة ضد برشلونة يوم السبت المقبل في إطار بطولة كأس راكوتين الودية.

وقال صاحب الـ 35 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لعبت ضد كوبو من قبل ويمتلك إمكانيات مذهلة ومستقبل مبهر وهو أحد الجواهر الموجودة في العالم وسيقدم الإضافة لأي فريق".

وتابع: "لا أعرف كيف فشل البلوجرانا في التعاقد معه، ربما لم يرغبوا به أو اللاعب فضّل ريال مدريد. برشلونة أكبر من أي لاعب".

اللاعب الذي حقق جميع البطولات مع برشلونة والمنتخب الإسباني أكد أنّه لم يعرف هاروكي أبي اللاعب الياباني المنضم لبرشلونة مشيرًا إلى أنّه علم عنه امتيازه بالسرعة والمهارة.

وأردف: "ريال مدريد فريق يبحث دائمًا عن المنافس على كل الألقاب وجلب العناصر القوية في الصيف. إنّه دائمًا خصم قوي. أما برشلونة فقد قدّم موسمَا رائعًا العام الماضي ولولا بعض التفاصيل لحقق دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "لحسن الحظ أنني لا ألعب ضد برشلونة في مباراة رسمية وبالطبع لم أتمنى اللعب ضد البلوجرانا في لقاء مصيري. لقد طلب مني 3 لاعبين تغيير القميص معهم بعد المباراة ولكني لن أكشف عن اسمائهم".

جدير بالذكر أنّ برشلونة خسر المباراة الأولى الودية ضد تشيلسي والتي شهدت مشاركة فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان.