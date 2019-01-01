إنييستا: لست واثقًا من نجاحي في التدريب

تعرف على تصريحات إنييستا وفيا وبودولوسكي في جولة فيسيل كوبي في الولايات المتحدة الأمريكية

أكد أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، أنّ قرار اتجاهه للتدريب لن يتم اتخاذه حاليًا مؤكدًا أن الأمر غير محسوم.

إنييستا ألمح إلى رغبته في المستقبل العودة إلى برشلونة بعد الاعتزال أو العمل في مجال التدريب.

وقالت قائد برشلونة السابق في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لجولة فيسيل كوبي في الولايات المتحدة الأمريكية: "لم أحسم قرار العمل كمدرب، ولكن الأكيد أنني لو اتجهت للتدريب فلن يكون ذلك لأنني إنييستا ولكني لأنني جدير بذلك".

وتابع: "سعيد بأننا نروج لبطولة مثل الدوري الياباني في الولايات المتحدة. أنا ممتن لوجودي هنا".

من جانبه علّق زميله في الفريق، ديفيد فيا، حول السفر لأمريكا بقوله: "سنواجه 4 فرق صعبة سبق ولعبت أمامهم وسنحاول أن نقدم مستويات تليق بالكرة اليابانية".

💢 تحليل شامل في #YallaGoal عن بيتزي ومستوي اختيارات اللاعبين للمنتخب الأخضر ونسبة الاستحواذ أمام الكمبيوتر الياباني في #كأس_آسيا2019 .#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/eIYiaqQHDj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وواصل: "اخترت اللعب في فيسيل كوبي لأتواجد بجوار عدد من اللاعبين المميزين".

أما لوكاس بودولسكي فأشار إلى أهمية الترويج إلى الدوري الياباني ومحاولة جذب الجمهور لمتابعة البطولة.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أكد أن باب الفريق مفتوح لإنييستا حينما يرغب في العودة.