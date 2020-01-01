إنييستا عن عودة نيمار لبرشلونة: هل هي ضرورية؟

تعرف على تصريحات إنييستا حول ميسي ونيمار وريال مدريد

تساءل أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني، عن جدوى محاولات التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان مؤكدًا أنّ النادي الكتالوني ليس أقل من ريال مدريد.

إنييستا يتواجد في مدينة برشلونة بعد انتهاء الموسم في اليابان وتحقيق فيسيل كوبي كأس الإمبراطور.

وقال إنييستا في تصريحات صحفية: "لديّ عامين في عقدي مع فيسيل كوبي وبعدها لا أعرف إن كنت سأمتلك القوة والحماسة للاستمرار. أتمنى العودة إلى برشلونة في مرحلة ما من حياتي ولكن فكرة التدريب لا تزال نظرية فأنا أحب كوني لاعب كرة قدم".

وتابع: "نيمار أحد أفضل المهاجمين في العالم وانضمامه لأي فريق إضافة قوية ولكن السؤال الأهم هل هو صفقة ضرورية أم أنّ الفريق قادر على اللعب بدونه؟".

لاعب فيسيل كوبي نصح ريكي بويج الاستمرار في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق الثاني ويستغل الفرص المتاحة له حينما يشارك مع الفريق الأول لإثبات قدراته مؤكدًا أنّه يمتلك الموهبة والسن لتعلم الكثير في المستقبل.

وتطرق إنييستا للحديث عن بطولة السوبر الإسباني بقوله: "لا أتابع الأخبار بصورة كبيرة ولا أعرف التفاصيل وراء تغيير نظام السوبر الإسباني. في النهاية الكل سوف يسعى للفوز بها، لقد اعتدنا أن تكون المنافسة بين بطل الدوري والكأس ولا أدري إن كان النظام الحالي سيستمر طويلًا، ما أعرفه أنّه سيُطبق لمدة 3 سنوات. بالطبع أتمنى أن يكون اللقب من نصيب برشلونة".

وواصل: "أتحدث باستمرار مع تشافي هيرنانديز، وهنأني على الفوز ببطولة الكأس في اليابان وكنت أتمنى له الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا ولكن الأمور لم تنجح معه، لكنني واثق أن تجربته تسير بصورة جيدة وقد يحقق الألقاب في المستقبل".

صاحب الـ 35 عامًا أكد أنّ فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمر متوقع لكون اللاعب لا يزال قادرًا على التطور والعطاء في السنوات الماضية مشيرًا إلى أنّه أمر جيد للغاية بالنسبة للفريق.

وتابع: "أعتقد أن ريال مدريد لم يبدأ الموسم بالصورة المتوقعة لكنّه الآن أفضل ويمتلك نفس النقاط مع برشلونة وربما يلعب الطرفين في نهائي السوبر. أرى أنّ برشلونة فريق قوي ولا أشعر بأنّه أقل من ريال مدريد".

واختتم: "لا أود التعليق على الخلاف بين لويس إنريكي وروبرت مورينو لأنني لم أكن قريبًا من الحدث وبالطبع سعيد بعودة اللوتشو إلى منتخب إسبانيا وأتمنى لمورينو التوفيق في موناكو. أؤيد بقوة تطبيق تقنية الفيديو وأتوقع أن تطور مع الوقت لتساعد اللعبة وتقلل الأخطاء".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد وصل لنهائي السوبر الإسباني بعد التغلب 3-1 على فالنسيا وينتظر الفائز من قمة برشلونة وأتلتيكو.