النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

إنييستا: دوري الأبطال؟ برشلونة يود الفوز بكل شيء

التعليقات()
Getty Images
إنييستا يتحدث عن برشلونة وحظوظه في دوري الأبطال

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليًا حول حظوظ الفريق الكتالوني في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يستبعد حدوث ذلك.

اختيارات المحررين

وكان اندريس إنييستا قد رحل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وعاد لقضاء عطلة الكريسماس مع أصدقائه القدامى هناك.

وفي مساء السبت، حضر إنييستا مواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو، وعقب المباراة صرح بالعديد من الأشياء والتي كان أهمها الحديث عن ماذا سيحقق الكتلان في نهاية الموسم.

وقال إنييستا: "سعيد جدًا بهذا الفوز الذي حققه برشلونة اليوم، أعتقد أن الفريق يسير الآن في الطريق الصحيح نحو تحقيق الألقاب بنهاية الموسم"

وأضاف: "بالنسبة لدوري الأبطال بالتأكيد يجب أن يسعى اللاعبون بكل قوتهم من أجل الفوز به، برشلونة من المفترض أن يفوز بكل شيء"

يذكر أن دوري أبطال أوروبا غاب عن برشلونة منذ موسم 2015، وما زاد الطين بلة هو ذهاب النسخ الثلاثة الأخيرة تجاه الغريم التقليدي ريال مدريد.

الموضوع التالي:
ماركيزيو يعود لتورينو لتوديع جماهير يوفنتوس
الموضوع التالي:
كيليني: يوفنتوس يمضي في طريق مستقيم
الموضوع التالي:
أليجري: ماندزوكيتش خارق للعادة
الموضوع التالي:
مبابي يُوقع على الهدف الـ100 مع باريس سان جيرمان!
الموضوع التالي:
كورتوا: توجت مع مورينيو بالبطولات وأكن له كل احترام
إغلاق