إنييستا: برشلونة يستحق الفوز بدوري الأبطال وعلينا الاستثمار في الأكاديمية

تعرف على تصريحات إنييستا بشأن موقف الفريق وبطولة دوري أبطال أوروبا ومستقبله

أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة السابق، أنّ الجيل الذهبي للبلوجرانا استحق التتويج بأكثر من نسخة أخرى في دوري أبطال أوروبا، كما شدد على ضرورة الاهتمام بمواهب أكاديمية اللاماسيا.

إنييستا حقق 32 بطولة مع برشلونة قبل الرحيل إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني.

وقال الدون في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة لا يزال يمتلك ذات الطموح والرغبة في الفوز وتحقيق الألقاب وأثق في قدرته على تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا. صراحة هذا الجيل استحق التتويج بالتشامبيونزليج أكثر من 4 مرات". اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأوضح: "بالنسبة لنا نهتم بتحقيق البطولات ولكن لدينا احترام لفلسفة الفريق وأن نقدم كرة تستحق المشاهدة، ولا يجب التقليل مما حققه ريال مدريد حتى لو لعب بطريقة مختلفة، فالفوز باللقب 3 مرات على التوالي إنجازًا كبيرًأ".

بطل كأس العالم مع إسبانيا في 2010 أشار إلى أهمية الاستثمار في أكاديمية اللاماسيا ومنح لاعبين مثل كارليوس آلينا وريكي بويج فرصًا أكبر، مشيرًا إلى أنّ الأمر لا يحتاج مدربًا من مدرسة الفريق ليهتم بالناشئين ضاربًا المثال بلويس فان جال الذي صعّد عددًا كبيرًا من اللاعبين الصغار رغم أنّه لا ينتمي لمدرسة برشلونة.

ما يحلم به جمهور برشلونة 🤯 pic.twitter.com/c3BAtFPHLA — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وحول إمكانية أن يعمل مدربًا مساعدًا لبيب جوارديولا، أكد أندريس أنّه لم يفكر في الأمر من قبل ولم يتواصل مع المدرب الكتالوني بشأن هذه الاحتمالية.

وواصل: "من الطبيعي لأندية استثمرت الكثير من الأموال مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أن تنافس على لقب دوري أبطال أوروبا، كما أنّ ليفربول أيضًا يقدم مستوى رائع خلال الوقت الراهن. أزمة البطولة أنّ التفاصيل في مرحلة خروج المغلوب تفرق كثيرًا".

واختتم: "ليونيل ميسي يعني الكثير لبرشلونة وهو قائد حتى قبل حمل الشارة وأعتقد أنّه يحمل هم الفريق طوال الوقت".

برشلونة لم يحقق دوري أبطال أوروبا منذ 2015 تحت قيادة لويس إنريكي.