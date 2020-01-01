مفاجأة .. مشوار إنييستا مع برشلونة كاد ينتهي قبل بدايته

الموهبة الإسبانية كان سيذهب في مشوار كروي آخر

كشف تقرير في الصحافة الإسبانية عن كيف كاد مشوار أندريس إنييستا، النجم الإسباني، يتحول بعيداً عن برشلونة في بداياته مع عالم الكرة الاحترافية.

إنييستا بدأ مشواره مع كرة القدم مع نادي ألباسيتي، واستمر معه حتى بلوغه الثانية عشر من عمره، وبعدها التحق بناشئي برشلونة.

وأوضحت "سبورت" أنها تحصلت على العقد الذي عرضه رئيس ألباسيتي في 1996 على عائلة إنييستا من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق بعد تألقه رغم صغر سنه.

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الصحيفة ذكرت أن تألق اللاعب في مسابقة "أليفين دي برونيت" جذب انتباه عديد الأندية، مما جعل رئيس ناديه يتحرك لتأمين بقائه، وضمان استمراره في صفوف النادي الصغير.

وعرض ألباسيتي على إنييستا الصغير عقداً براتب شهري وبدل انتقالات، ولكن لم يكن به أي بنود تشير لمدة نهايته، بالإضافة لبند يجبر اللاعب على نقل محل سكنه إلى مدينة ألباسيتي ببلوغه الخامسة عشر.

بند آخر كان يعتبر خاصاً للاعب في الثانية عشر من عمره نص على تحصله على الحد الأدنى من الرواتب إذا شارك في 10 لقاءات على الأقل، لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

إنييستا في نهاية الأمر اختار هو وعائلته رفض عرض ألباسيتي، وقرر الانتقال إلى صفوف برشلونة الذي أدرجه في فريق الأطفال وشارك معه للمرة الأولى في سبتمبر 1996.

الجدير بالذكر أن لاعب فيسيل كوبي الحالي استبعد فرضية العودة للاعتزال بقميص الفريق الذي بدأ معه في الطفولة، وأكد على استمراره في اليابان.