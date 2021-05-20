إنه قرار المدرب .. فالبوينا الُمبتز جنسيًا يعلق على عودة بنزيما لمنتخب فرنسا

علّق نجم منتخب فرنسا ماثيو فالبوينا الذي اتُهم كريم بنزيما بابتزازه من خلال شريط جنسي على عودة مهاجم ريال مدريد من جديد إلى منتخب الديوك معتبرًا إياه قرار المدير الفني ديدييه ديشان.

جاء ذلك بعد مفاجأة جديدة أعلنها ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لصفوف الديوك.

بنزيما تم استبعاده لفترة طويلة من تمثيل منتخب فرنسا، على خلفية القضية الشهيرة التي جمعته بزميله السابق ماثيو فالبوينا، لذا كان من المنتظر تعليق الأخير بخصوص عودة كريم من جديد لتمثيل منتخب بلاده.

ديشان أصر على عدم ضم بنزيما لصفوف فريقه طوال السنوات الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار ولتجنب أي خلافات شخصية، ولكن بعد 5 سنوات انتهى الأمر أخيرًا.

ماذا قال فالبوينا عن عودة بنزيما؟

وأوضح فالبوينا لـ RMC عندما سئل عن عودة بنزيما من جديد إلى المنتخب: "إذا كان كريم يستطيع أن يضيف المزيد إلى منتخب فرنسا، فهذا جيد بالنسبة له ولنا، سيكون الأمر كله متعلق بما سيقدمه في الملعب".

وأضاف: "إنه اختيار المدر. بالنسبة لي، ديدييه ديشان سيكون الفائز في جميع الحالات، إذا فازت فرنسا، سنقول إنه كان قادرًا على التكيف وإذا فشل فلن نلومه.

وتابع: "إنه يعرف كيف يصنع قوام المنتخب، إنه ذكي جدًا في ذلك، هل اتصل بي ليعلمني بقراره بخصوص بنزيما؟ لا لا أتوقع أي شيء منه بخذا الأساس، لا شيء من أي شخص على الإطلاق، اليوم، أنا أمارس حياتي وأنا أستمتع مع كرة القدم، ليس لدي أي تعليقات أخرى ".

ما هو موقف ديشان السابق من بنزيما؟

في الماضي كان الحديث بين ديشان وبنزيما عبر تصاريح إعلامية في المؤتمرات الصحفية ومنشورات وسائل التواصل، بين معسكرين من حين لآخر.

الأول مناصر للاعب ريال مدريد وموقفه والآخر منحاز لقرار الاتحاد الفرنسي، الذي يرى بان استبعاد بنزيما لم يؤثر على المنتخب وهو نتيجة طبيعية لمعاقبة لاعب متورط بهذا النوع من الفضائح، فالحقيقة واضحة، ديشان بطلاً للعالم وبنزيما لا يملك هذه الصفة.

لكن اليوم الوضع اختلف، حسب ديشان نفسه، التقى الرجلين و"تناقشا مطولاً، فكرا مطولاً بما توجها به لبعضهما البعض"، رفض ديشان الخوض في مجريات الحديث لكنه أكّد أنه وضع رئيس الاتحاد الفرنسي في خضمّه وأن الأخير على وفاق مع هذا القرار.

كيف كانت قصة الابتزاز الجنسي من الأساس؟

بنزيما قد استبعد من المنتخب الفرنسي منذ فترة ما قبل يورو 2016 وحتى الآن بسبب اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب بشريط جنسي.

بنزيما تورّط رفقة أصدقائه بابتزاز فالبوينا من أجل الحصول على 90 ألف يورو، ولكن الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد يؤكد أن الأمر عنصرية ليس إلا.

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