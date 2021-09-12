إنقاذ وغياب الانسجام .. ماذا قدم باولينيو مع الأهلي أمام التعاون؟

باولينيو لم يُظهر الوجه الحقيقي بعد

واصل النجم البرازيلي باولينيو تألقه رفقة ناديه الأهلي، بعدما قدم مستوى مميز، رغم عدم تحقيق الراقي لأي انتصار حتى الآن ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي تعادل للمرة الرابعة على التوالي ببطولة الدوري السعودي 2021-2022، هذه المرة أمام فريق التعاون، بعد أن تعادل الجولات الثلاثة الماضية.

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باولينيو سجل هدف الأهلي الوحيد، وهو الذي أنقذ الراقي من الهزيمة على يد التعاون، وذلك بعد أن كانت المباراة تسير إلى انتصار سكري القصيم.

يبدو أن باولينيو لم ينسجم بالشكل المطلوب حتى الآن رفقة زملائه في صفوف الأهلي، ويحتاج لوقت من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية.

اللاعب البرازيلي لم يصنع أي فرصة للتهديف لزملائه طوال المباراة، وسدد 5 كرات، منهم كرتين على المرمى ومثلهم خارج المرمى، كما سدد كرة واحدة تصدى لها الدفاع.

ومرر باولينيو الكرة 17 مرة في منطقة الخصم، منهم 13 تمريرة غير صحيحة، ولمس الكرة 7 مرات في منطقة الخصم.

ومازال النجم البرازيلي يعاني بسبب غيابه عن الملاعب لمدة وصلت إلى 8 أشهر، وهو الأمر الذي يجعله محتاج لوقت من أجل استعادة جزء كبير من لياقته البدنية.

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