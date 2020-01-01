إنفانتينو يلمح لاستخدام تقنية الفيديو بشكل خاطئ في إنجلترا

إنفانتيو يلمح إلى استخدام التقنية بشكل خاطئ في البريميرليج

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تقنية الفيديو لا يتم استخدامها بشكل صحيح في بعض الدوريات حول العالم بالرغم من ضرورة اللجوء إلى قرار الحكم في نهاية الأمر إلا أن ذلك الأمر لا يحدث في الكثير من الأوقات.

رئيس الاتحاد الدولي كان قد خرج في مقابلة مع القناة الرسمية للجنة الأولمبية الدولية، تحدث فيها عن الكثير من المواضيع كان أبرزها تقنية الفيديو "VAR" في كرة القدم.

وأضاف: "من الضروري للغاية أن لا نهمش دور الحكم و تصبح التقنية بديلة لدور الحكم، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يطبق عليها VAR في كل طول العالم".

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وتابع: "في الدوري الإنجليزي يتم استخدام التقنية للمرة الأولى، واشتكى العديد من الأشخاص من الطريقة التي يتم استخدامها بها، بسبب اتخاذ الحكام المتواجدين في غرفة الفيديو القرارات بدون الرجوع للحكم".

وأردف: "استخدام التقنية محاط بالجدل منذ تطبيقه ويعتقد العديد من المتابعين للـVAR، ويعتقد العديدون أنه من الممكن أن يتم تجاوز حكم الساحة والاعتماد على التقنية فقط وهو الأمر الخاطئ".

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واستكمل رئيس الفيفا: "في البداية كانت هناك انتقادات لاذعة في الدوري الإيطالي، ولذا فإنني لن أتعامل مع النقد الحالي، خاصًة في إنجلترا، بطريقة مثيرة للغاية، حيث لا يوجد سبب يمنع النجاح في إنجلترا عنه في مكان آخر".

يذكر أن تقينة الفيديو تعرضت للكثير من الانتقادات في إنجلترا وطالب العديد من المدربين بمراجعة طريقة تطبيقه في الدوري الإنجليزي على حد الخصوص.