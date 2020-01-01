إنفانتينو يعترف: ندرس إلغاء كأس العالم للأندية

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعترف بدراسة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية، والقرار النهائي قريبًا.

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن دراسة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، على لسانه، وأكد خلالها أن الاتحاد الدولي يدرس أيضًا بدائل لإقامة البطولة لاحقًا.

وقال : "عندما نتحدث عن كأس العالم للأندية 2020 في قطر وبما أن بعض الاتحادات القارية لن تنهي بطولتها قبل ديسمبر، فسيكون من الصعب إقامة البطولة هذا العام".

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وأضاف: "نحن نراقب الوضع حاليًا، ونتناقش حول إمكانية أن تقام البطولة في قطر أيضًا لكن في بدايات العام الجديد".

وأردف: "نحن بكل تأكيد نريد أن نقيم البطولة، وأن نحافظ عليها ونقوم بكل الاستشارات اللازمة مع الاتحادات القارية والأندية المشاركة من أجل اتخاذ القرار الأفضل لكرة القدم".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن مصادر داخل الاتحاد القطري والصيني قد أكدوا على إلغاء كأس العالم 2020 و2021 بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن آخر بطولة كأس عالم كانت قد أقيمت في قطر وحققها فريق ليفربول في نهاية العام الماضي بعدما كان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا.