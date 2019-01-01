إنفانتينو يزور المتحف المصري ويصرح: تاريخ مذهل ومستقبل عظيم
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على زيارة المتحف المصري بالقاهرة، خلال تواجده في مصر، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2018.
واستقبل إنفانتينو صباح عبد الرزاق، مدير عام المتحف المصري، حيث اصطحبته داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف المصري.
جولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدأت بزيارة المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور"، والذي تم افتتاحه شهر يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بكأس أمم إفريقيا.
منتخب أرعب قارة بأكملها 🇪🇬🔝— جول مصر (@goaleg) July 17, 2019
هل تراه الجيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية؟ pic.twitter.com/VWvX00PRDX
وعبر جياني إنفانتينو عن انبهاره من المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وطريقة تعرفهم على القطع الأثرية بطريقة برايل.
إنفانتينو أنهى زيارته للمتحف المصري قائلًا: "تاريخ مذهل ومستقبل عظيم لمصر".
إنفانتينو سيحضر نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي سيجمع بين الجزائر والسنغال، والمقرر له مساء الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.