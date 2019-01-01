إنفانتينو يجتمع برئيسي الأهلي والزمالك

رئيس الاتحاد الدولي يناقش أندية أفريقيا في بعض مشكلات الكرة بالقارة السمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإعلامي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق سيف زاهر، أن جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" سيصل إلى القاهرة في 11 من سبتمبر المقبل.

وأوضح زاهر أن حضور إنفانتينو للقاهرة بغرض عقد عدة اجتماعات مع رؤساء عدة أندية أفريقية، على رأسها رئيسي الأهلي والزمالك المصريين؛ محمود الخطيب ومرتضى منصور.

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ومن المتوقع أن يناقش رئيس الاتحاد الدولي مع رؤساء الأندية بعض قضايا الكرة الأفريقية، خاصة بعد عديد المشكلات التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة.

كانت آخر الأزمات التي ضربت أفريقيا، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، بعدما انسحب الوداد المغربي اعتراضًا على تعطيل تقنية الفيديو، ليقرر الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، احتساب الترجي التونسي بطلًا.