إنفانتينو: من السذاجة أن نؤمن بقدرة الكرة على تغيير العالم

رئيس الاتحاد الدولي يتحدث عن أزمة العنصرية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتقاده بأنه من السذاجة الاعتقاد بقدرة الكرة على تغيير الوضع العام للعالم.

وقال إنفانتينو:"ما نراه في إيطاليا وفي كافة أنحاء أوروبا هي مشكلة مجتمعية".

وأضاف:"لا يمكن أن نكون بتلك السذاجة ونفكر أن الكرة قادرة على تغيير العالم. يمكنها فقط المساعدة في تحسين بعض الأشياء".

وأوضح:"يجب علينا أن نتفهم الحدود الجديدة لعالم كرة القدم، لا يجب أن نركز على الكرة المحلية فقط أو الأوروبية، بل على العالمية".

يذكر أن وقائع الاعتداءات العنصرية على اللاعبين باتت متكررة في الآونة الأخيرة خصوصاً في إيطاليا.