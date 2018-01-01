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كأس العالم للأندية

إنفانتينو: ما تفعله قطر لمونديال 2022 لم أره يحدث في أوروبا أو أي كأس عالم سابق

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Laurence Griffiths
قطر البلد العربي الأول الذي سيستضيف كأس العالم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أشاد جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتجهيزات دولة قطر لكأس العالم 2022، معربًا عن ثقته في قدرتها على التنظيم.

وكانت قطر قد فازت باستضافة مونديال عام 2022، بعد منافسة مع اليابان وكوريا الجنوبية وإستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

إنفانتينو قال: "حسب ما أرى أن تطور العمل واضح للغاية في قطر كما هو مخطط له، والملاعب ستكون جاهزة بنهاية 2020، وهذا يعني سنتين قبل كأس العالم، وأنا لم أر هذا حدث في أي كأس عالم سابق، ولدي خبرة كبيرة مع البطولات الأوروبية، حتى في أوروبا لم ينتهوا من تجهيز الملاعب عامين قبل بدء المنافسة، لكن في قطر سيحصل".

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وأضاف: "لدي ثقة تامة أن كل شيء سيكون ممتازًا".

يذكر أن النسخة الماضية من المونديال استضافتها روسيا، وتوجت به فرنسا بطلًا، ومن المقرر أن تستضيف أمريكا بالتعاون مع كندا والمكسيك كأس العالم 2026.

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