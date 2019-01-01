إنفانتينو لمصر: كأس أفريقيا 2019 حدث لا يُنسى.. شكرًا لتفانيكم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد نجاح كان 2019 نجاحًا باهرًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطاب شكر للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 برئاسة هاني أبو ريدة، على التنظيم الرائع للبطولة القارية، مؤكدًا أنها إحدى النسخ التي لن ينساها التاريخ.

أرض الفراعنة استضافت النسخة الـ32 من الكان للمرة الرابعة في تاريخها، في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 من يوليو الجاري.

وجاء في خطاب رئيس الاتحاد الدولي: "شكرًا لجميع من عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من خمسة أشهر، مدن الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والسويس ساهموا في حدث رائع لا يُنسى، كل ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق، لتصبح هذه النسخة رقم 32 ناجحة نجاحًا باهرًا".

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وأضاف: "أود أيضًا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويًا بالقاهرة، ستظل طويلًا في قلوبنا".

إنفانتينو اختتم: "بالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا، أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، أتطلع لرؤيتكم مرة أخرى قريبًا".

يذكر أن المنتخب الجزائري هو من توج بطلًا لكان 2019 بعدما تغلب على السنغال في النهائي بهدف وحيد، بأقدام بغداد بونجاح، على استاد القاهرة الدولي.