إنفانتينو: جمعت تبرعات مكافحة كورونا بمساعدة اللاعبين

إنفانتينو قال: كورونا أظهر أننا ضعفاء أمامه.

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الحملة التي قامت بها المؤسسة التي يترأسها لجمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا، جاءت بمساعد عددًا من اللاعبين والأندية في جميع أنحاء العالم.

إنفانتينو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين: "فيفا سيساهم خلال الفترة القادمة بنشر مقاطع مصورة ورسومات توضيحية من أجل التوعية ضد خطر فيروس كورونا".

رئيس فيفا تابع: "أقدم خالص التعازي للأسر التي فقدت ضحايا بسبب فيروس كورونا، وأشكر من يعملون في المهن الطبية، لإنقاذ حياة الآخرين ومكافحة المرض".

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وأردف: "أتوجه بالشكر إلى جميع لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في حملة التبرعات، حيث تشمل أعظم لاعبي واتحادات كرة القدم في العالم".

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وواصل: "فيروس كورونا أظهر ضعفنا، ولذلك علينا أن نجد حلولًا كونية، وعلى العالم أن يجتمع ككيان واحد، ونحن جميعنا بشر".

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "الصحة دائمًا تأتي أولًا، وبعدها أي شيء آخر، وعلينا اتباع ما تقوله منظمة الصحة العالمية والحكومات، كرة القدم جاهز للعب دور في ذلك، وسننتصر على كورونا".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت رسميًا، عن جمع تبرعات بمساعدة فيفا خلال 10 أيام فقط، وصلت إلى 70 مليون دولار، لمكافحة فيروس كورونا.