إنسيني: نابولي يملك الأفضلية في سباق الكالتشيو

الاستقرار هو العامل الرئيسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لورنزو إنسيني نجم نابولي اعتقاده أن فريقه يملك الأفضلية في سباق الدوري الإيطالي، بفضل بقاء المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال إنسيني في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"أنا مقتنع أن لدينا أفضلية عن بقية الفرق التي تعاقدت مع مدربين جدد".

وأضاف:"نحن نعمل معاً كقائمة لخمس أو ست سنوات، تغيرنا قليلاً وأضفنا بعد اللاعبين المهمين الجدد".

وأوضح:"بعد الموسم الماضي عرفنا أنشيلوتي بشكل أفضل وعلمنا ما الذي يريده منا، يجب أن نستغل تلك الفرصة ونبدأ الموسم بالشكل الصحيح".

وكان إنتر قد تعاقد مع أنتونيو كونتي خلفاً للوتشيانو سباليتي، فيما تعاقد يوفنتوس مع ماوريتسيو ساري مدرب نابولي السابق خلفاً لماكس أليجري.

يذكر أن يوفي ونابولي سيصطدمان في الأسبوع الثاني للمسابقة، وفقاً لما تم إعلانه بالأمس.