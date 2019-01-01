تحول مفاجئ في مستقبل إنسيني مع نابولي

اللاعب كان مرشحًا للرحيل!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فيما كان الجميع يسأل عن الوجهة الجديدة لمهاجم نابولي "لورينزو إنسيني" عقب التقارير الأخيرة التي تحدثت عن رغبته بالرحيل على إثر الانتقادات الجماهيرية لأدائه مؤخرًا، أفادت جُل المصادر الإيطالية أن تحولًا مفاجئًا طرأ على مستقبل اللاعب.

إذ أوضحت قناة سكاي سبورت وعدة مصادر أخرى بينها قناة راي سبورت أن الجناح الإيطالي توصل لاتفاق على تجديد عقده مع نابولي حتى عام 2024، وأنه سيحصل بموجب العقد الجديد على 5 ملايين يورو سنويًا.

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وأضافت تلك المصادر أن العقد الجديد لا يتضمن أي شروط جزائية، ولكن الرئيس أوريليو دي لاورينتيس يُحدد سعر إنسيني بـ100 مليون يورو.

يُذكر أن العديد من التقارير تحدثت مؤخرًا عن إمكانية انتقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى الإنتر أو تشيلسي أو ميلان.