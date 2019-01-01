إنسيني: عدم الاستسلام يجري في حمض إيطاليا النووي

نجم نابولي سعيد بالتسجيل والصناعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد لورنزو إنسيني نجم نابولي والمنتخب الإيطالي بعدم استسلام منتخب بلاده وفوزه على البوسنة بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات يورو 2020.

وقال إنسيني عقب المباراة لراي سبورت:"لم يكن أفضل أداء لنا ولكننا قاتلنا بقوة، لقد عملنا كفريق وأظهرنا أن رفض الاستسلام يجري في حمضنا النووي".

وأضاف:"ارتداء القميص رقم 10 في إيطاليا هو مسئولية كبيرة، ولكني أحاول أن أحول هذا الأمر لمصلحة الفريق بالعمل مع الزملاء".

وأوضح:"البوسنة تقدمت علينا ولكن هذا الفريق يريد الفوز بكل مباراة يلعبها، وقد حققنا الفوز هنا، نريد الذهاب للعطلة الصيفية بتلك النقاط الثلاثة وهذا الشعور الرائع.

وتابع:"أنا تحت تصرف المدرب، هو يثق بي وأنا أحاول مساعدة الفريق، سجلت هدفين في آخر مباراتين، الآن لا يمكنني انتظار العطلة، لأننا خلال شهر سنبدأ من جديد".

يذكر أن إنسيني سجل هدف التعادل وصنع هدف الفوز لماركو فيراتي ليرد على هدف إدين دجيكو الافتتاحي.