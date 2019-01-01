إنسيني وأنشيلوتي يضغطان على إيكاردي لقبول نابولي

إيكاردي خارج حسابات إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن نابولي بدأ يضغط بقوة على ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، لإقناعه بقبول عرضه والانتقال لصفوفه.

إيكاردي خرج من حسابات النيراتزوري هذا الصيف بعدما أعلن إنتر استبعاده رسمياً من المشاركة في معسكر الفريق الإعدادي.

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وقالت "كوريري" إن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وقائد الفريق لورينزو إنسيني اتصلا بإيكاردي شخصياً للضغط عليه لقبول العرض.

وأضاف التقرير أن نابولي مستعد لإعطاء إيكاردي نصف الحقوق التجارية عن بيع صورته، وقيمة عقده مع شركة الملابس الرياضية الراعية له كاملة.

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وتؤكد التقارير في إيطاليا أن إيكاردي يفضل انتظار وصول عرض من يوفنتوس في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويبدأ نابولي مشواره في بطولة الدوري عندما يستضيف فيورينتينا الأسبوع المقبل بالجولة الأولى.