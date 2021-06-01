إنسانية أجويرو .. 40 ساعة وسيارة هدية لعمّال مانشستر سيتي قبل الرحيل

ترك بصمته في تاريخ مانشستر سيتي لاعبًا وإنسانًا..

قام المهاجم الجديد لنادي برشلونة سيرخيو أجويرو بلفتة إنسانية مميزة بترك هدايا ثمينة وقيمة لجميع العمال في مانشستر سيتي قبل الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا عصر الأمس ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليكون المهاجم الجديد للفريق.

وقبل رحيله عن صفوف مانشستر سيتي بعد مسيرة استثنائية امتدت لنحو 10 سنوات، لم ينسَ الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العمال الذين قضوا معه سنواته الطويلة.

وحسب ما نقلته صحيفة “ذا آتلتيك” فقد منح أجويرو كل عامل بين طاقم مانشستر سيتي ساعة مصنوعة خصيصًا له من ماركة TAG Heuer أو Hublot وعليها عبارة "شكرًا كون أجويرو" حيث بلغ عددهم أكثر من 60 موظفًا.

كما منح أجويرو لكل عامل تذكرة “يانصيب” ليدخل بها في سحب على على سيارة من ماركة “رينج روفر” تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني، وفي النهاية فاز بها عامل جمع القمصان بالفريق.

أجويرو يعد الهداف التاريخي لمانشستر سيتي وصاحب إنجازات كبرى، ربما لقطة الهدف التاريخي في 2021 في مرمى كوينز بارك رينجرز والتي منحت الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بعد 44 عامًا تعد هي الأبرز.

المهاجم الدولي الأرجنتيني فاز بلقب البريميرليج 5 مرات مع مانشستر سيتي وحطّم رقم تييري هنري كأكثر من سجل أهداف في الدوري الإنجليزي بين اللاعبين الأجانب، وترك تاريخًا طويلًا.

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الجدير بالذكر أن برشلونة ضم أجويرو ليبدأ النجم الأرجنتيني رحلة جديدة في الدوري الإسباني الذي يعرفه جيدًا، حيث كانت انطلاقته الحقيقية فيه وبقميص أتلتيكو مدريد قبل الرحيل لإنجلترا.