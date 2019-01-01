إنزاجي: لا أحد يرفض يوفنتوس

هل يُوقف لاتسيو مسار يوفنتوس في الدوري؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، سيموني إنزاجي، للاتسيو الإيطالي، أنه لا يوجد لاعباً يرفض عرضًا من يوفنتوس، قبل مواجهة الفريقين غدًا في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

إنزاجي تحدث عن المواجهة المرتقبة غدًا أمام حامل اللقب والتي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب الأولمبيكو.

وبدأ الإيطالي حديثه في المؤتمر الصحفي: "نحن نعرف أننا غدًا سنلعب أمام أقوى فريق في إيطاليا، وواحد من الأفضل في أوروبا، سنخوض مباراة قوية، نأمل في الفوز غدًا".

وعن رحيل الأوروجويائي مارتن كاسيرس لصفوف يوفنتوس: "أعرف أن الكل يريد أن يلعب طيلة الوقت، لم يُحدث مشاكل وكان يعطي كل شيء عندما يلعب، أراد أن يلعب بشكل أكثر ولا أحد يرفض يوفنتوس، اتمنى له الأفضل، لقد كان دائمًا مميزاً معنا".

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الجماهير تغنت بنفسها وبالنادي ورفعت لافتة لمدرب الفريق جون كلومان وصفته فيها بالعبقري 👽 pic.twitter.com/bGKQo4c2tb — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

ويقترب جوردان لوكاكو من الرحيل: "مع بداية الأسبوع، أبدى رغبة في الاستمرار، لكن لا يوجد أحد يضمن البدء في مركزه، لقد قررنا إعارته لكن حدثت بعض التعقيدات، ومن الغد سيكون لاعبًا للاتسيو بنسبة 100%".

واختتم عن هداف الدوري الإيطالي: "رونالدو، بالتأكيد سيكون هناك متابعة له بشكل خاص، لقد اعتاد على الدوري سريعاً، هو ليس أمر سهل، أنه الأفضل في العالم مع ميسي".

ويسعى لاتسيو لتحقيق فوز هو الأول له على يوفنتوس الموسم الحالي، من أجل مواصلة المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.