إنزاجي: ارتكبنا العديد من الأخطاء وإنتر استحق الفوز

أبرز ما قاله سيموني إنزاجي عقب خسارة لاتسيو من إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو إن الخسارة التي تكبدها فريقه أمام مضيفه إنتر تعود إلى أفضلية النيراتزوري في المباراة وكذلك الأخطاء التي ارتكبها لاعبو نسور العاصمة.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة سيطرة وضغط من إنتر في شوط المباراة الأول والذي شهد تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر رأسية محكمة من الظهير دي أمبروزيو مستغلًا عرضية كرستيانو بيراجي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وعقب المباراة ذكر سيموني إنزاجي أن قراري وضع تشيرو إيموبيلي على دكة البدلاء واستبدال ميلينكوفيتش سافيتش في شوط المباراة الثاني كانا فنيين لا أكثر.

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص الخطيرة، ولكن إتتر كان أفضل إجمالًا واستحق الفوز، علينا التعامل مع بعض الأخطاء بفاعلية أكبر"

وتابع: "لا توجد أزمة مع أي من لاعبي الفريق، في كل مباراة نعمل كثيرًا من أجل وضع التشكيل المناسب، ولا أعتقد أن كل لاعب يتم إخراجه في مباراة يكون ذلك بسبب مشكلة"

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يذكر أن تشيرو إيموبيلي قد اعترض في المباراة السابقة للفريق على مدربه سيموني إنزاجي بسبب إخراجه وتبديله في الدقيقة السبعين، مما جعل الكثيرون يرجعون ابتعاده عن التشكيل الأساسي اليوم إلى هذا السبب.