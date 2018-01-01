إنريكي يشكك في إمكانية انضمام إيسكو لمنتخب إسبانيا

ما الذي قاله لويس إنريكي حول إيسكو وظروفه الحالية في ريال مدريد؟

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بمستوى إيسكو، لاعب ريال مدريد، إلا أنّه رفض تأكيد تواجده في قائمة اللاروخا.

إيسكو انضم لتشكيل منتخب إسبانيا في جميع المرات التي استدعي فيها إنريكي اللاعبين.

وقال مدرب برشلونة السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أحد يشكك في إمكانيات إيسكو، إنّه لاعب رائع ويضيف الكثير لأي فريق يلعب لصالحه". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وتابع: "من المبكر الحديث عن تواجده مع المنتخب لأنّ أول استدعاء سيكون بعد 3 أشهر من الآن ولا أحد يدري ما الذي سوف يحدث".

أحد رجال مورينيو المخلصين يتحدث عن مدربه وزميله الآن. 🗣️

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واختتم: "لا اضمن تواجد إيسكو في الاستدعاء المقبل لو غاب عن المشاركة المنتظمة مع فريقه، ولكنني لا أستطيع حسم أي شيء على الإطلاق".

إنريكي تواجد في حفل "كيني" بمسقط رأسه في خيخون بحضور عدد من أساطير فريق ريال أوفيدو وسبورتنج خيخون.