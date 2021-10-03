إنريكي يستمر في تجاهل نجوم ريال مدريد ويستدعي لاعب برشلونة لإسبانيا!

رغم كل شيء، لويس إنريكي يستمر في تجاهل نجوم ريال مدريد بمنتخب إسبانيا.

كشف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن استدعاء اللاعب سيرجي روبرتو من برشلونة من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل قليل، وأكد من خلاله أن ذلك الاستدعاء جاء طارئًا بسبب الإصابات.

وتعرض اللاعب برايس مينديز للإصابة خلال مباراة فريقه سيلتا فيجو الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إلتشي.

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وكان إنريكي قد أعلن عن قائمة منتخب إسبانيا التي ستخوض مباريات التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر قبل أيام، بالتحديد في الـ 30 من سبتمبر.

وخلت القائمة بشكل كامل من نجوم ريال مدريد، وشهدت ضم مجموعة من شباب برشلونة الذين لعبوا لمباريات معدودة هذا الموسم مع الفريق الأول، على رأسهم جافي وإريك جارسيا.

ويلعب منتخب إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية أمام نظيره إيطاليا يوم الأربعاء القادم في مدينة ميلانو.

جدير بالذكر أن النصف نهائي الآخر في البطولة سيكون بين بلجيكا وفرنسا وسيقام في السابع من أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية في العاشر من الشهر نفسه.