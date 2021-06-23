إنريكي يرد على منتقدي "نجاعة" إسبانيا الهجومية برقم قياسي تاريخي!

مباراة كبيرة للإسبان..

بجانب نجاح إسبانيا في ضمان التأهل لدور الـ16 من يورو 2020، سجل منتخب لاروخا رقمًا قياسيًا خاصًا لهم بالفوز الكاسح على سلوفاكيا بخماسية نظيفة مساء الأربعاء.

وكان منتخب إسبانيا قد بدأ منافسات اليورو بصورة متواضعة بعدما تعادل مع السويد وبولندا، وتلقت كتيبة لويس إنريكي انتقادات حادة لدرجة المطالبة بإقالة المدرب.

4 - Spain have scored four goals in a single match at a major tournament (World Cup & EUROs) for the first time since the EURO 2012 final against Italy. Statement. #EURO2020 #ESP — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

لكن الرد أتى من الإسبان بخماسية في شباك سلوفاكيا، لتصبح هذه هي أكبر نتيجة يحققها منتخب إسبانيا في تاريخ مشاركاته باليورو، بالمباراة رقم 43 له تاريخيًا.

كما كان لنجم مانشستر سيتي فيران توريس رقمًا قياسيًا مميزًا، بعدما سجل هدفًا لإسبانيا في شباك سلوفاكيا بعد 44 ثانية فقط من نزوله من على دكة البدلاء.

هذا الهدف هو أسرع هدف يحرزه بديل في بطولة اليورو منذ 17 عامًا.

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لسوء الحظ، لم يشفع للإسبان الفوز الكبير على سلوفاكيا لاقتناص صدارة المجموعة، بعدما فازت السويد في اللحظات الأخيرة على بولندا ووصلت لثمن النهائي في المركز الأول.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا سيضرب موعدًا مع وصيف بطل العالم كرواتيا يوم الإثنين المقبل في دور الـ16.