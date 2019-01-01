إنريكي عن قرعة إسبانيا في اليورو: جيدة لكن المدربين حمقى

وينهي قصة مورينو إلى الأبد

أعرب المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي عن ارتياحه، في تعليقه الأول على نتائج قرعة بطولة أمم أوروبا، التي ستقام للمرة الأولى في أكثر من 10 مدن أوروبية الصيف القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع لا روخا في المجموعة الخامسة جنبًا إلى جنب مع السويد وبولندا والفائز من الملحق.

في الوقت ذاته، أطلق مدرب برشلونة السابق العنان لنفسه، بالتأكيد أن منتخبه من المرشحين للفوز باللقب واستعادته بعد الفوز به مرتين على التوالي في نسختي 2008 و2012.

وقال إنريكي في رده على سؤال حول رأيه عن القرعة "تبدو جيدة، لكن نحن المدربين حمقى، لأن بعد ذلك ستكون الأمور أكثر صعوبة".

وعن تجنب مجموعة الموت التي تضم فرنسا، البرتغال، ألمانيا والمتأهل من الملحق، قال "في البداية تتنفس الصعداء، لكنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث، صحيح مواجهة هذه الفرق في المجموعات يعني أنك لن تصطدم حتى النهاية، لكني سعيد وسعيد لوجودي هنا".

وكان لويس قد عاد لمكانه في سُدّة حكم المنتخب الإسباني، بعد الإطاحة بمساعده السابق روبرت مورينو، رغم نجاحه في مهمته بقيادة المنتخب للترشح لليورو، منذ تسلمه المهمة من إنريكي، لانشغاله بصغيرته زانا في رحلة مرضها قبل الوفاة.

في السياق ذاته، رفض تحديث ملف مورينو، قائلاُ أنا لست هنا لألعب تنس، قلت روايتي وانتهى الأمر. المنتخب الأوفر حظًا؟ نحن من المنتخبات المرشحة، ويجب أن نظهر الثقة ونقدم أفضل ما لدينا".