إنريكي ورجاله يسقطون ورقة التوت الأخيرة عن إل شيرينجيتو

في إسبانيا السهرة تكون صاخبة مع برنامج إل شيرينجيتو لكن لويس إنريكي ورجال منتخب اللاروخا ربما يوجهون مع كل تقدم لهم في البطولة لكمة للبرنامج.

يتقدم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا مع لاعبيه بثبات في بطولة يورو 2020 حتى وصلوا إلى نصف نهائيها؛ وصول وتقدم ربما يسقط ورقة التوت الأخيرة عن واحد من أشهر البرامج في إسبانيا وأكثرها جدلًا.

إنريكي في مهب انتقادات إل شيرينجيتو

اعتاد برنامج "إل شيرينجيتو" ذائع الصيت في إسبانيا على انتقاد لويس إنريكي ولاعبي منتخب إسبانيا طوال فترة يورو 2020؛ انتقاد ربما أظهر العلاقة المتوترة بين مدرب برشونة الأسبق وبين الصحافة عمومًا لكنه كذلك ربما يظهر طبيعة المحتوى الذي يقدمه البرنامج.

في السطور التالية يستعرض الصحافي في جول ريك شارما حكاية البرنامج المثير للجدل في إسبانيا.

إنريكي والصحافة

قبل مواجهة منتخب إسبانيا لكرواتيا في دور الستة عشر في يورو 2020 سُئل إنريكي عما إن كان سيجري تغييرات على فريقه؛ رد لويس كان طريفًا حتى في نبرة صوته وهو يقول "ربما نعم وتوقف قليلًا ليُكمل.. وربما لا ليرد المراسل عليه بكلمة واحدة "برافو" ربما تعبر عن غيظ مكتوم منه.

لويس تعرض لأكثر من موقف مع الصحافة في البطولة الحالية فقد ضحك حينما سأله مراسل إيطالي في روما عما إن كان فريقه يعاني من أزمة نفسية.

وكانت إسبانيا تعادلت أول مباراتين لها في يورو 2020 مع السويد وبولندا لتثير قلقًا كبيرًا لدي محبيها قبل أن تنفجر بالفوز على سلوفاكيا 5-0 ثم تهزم كرواتيا في دور الستة عشر 5-3 وتواصل مشوارها في البطولة بإقصاء سويسرا المجتهدة جدًا بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما 1-1 لتضرب موعدًا مع إيطاليا في نصف النهائي غدًا الثلاثاء وهو إعادة لنهائي يورو 2012 التي خسرته إسبانيا برباعية.

صخب إل شيرينجيتو

يعد برنامج "إل شيرينجيتو" واحدًا من أشهر البرامج الإسبانية وأكثرها جدلًا حتى بات معروفًا بين الجماهير على مستوى العالم.

البرنامج الذي يذاع على قناة "ميجا" يبدو أقرب إلى برامج تليفزيون الواقع ولكن في كرة القدم؛ الردود دائمًا صادمة، مناقشات وجدال لا ينتهي؛ البرنامج يتغذى ربما على الجدل.

ربما معنى اسم البرنامج يدل على ما يقدمه فـ "إل شيرينجيتو" تُعني "بار الشاطئ".

يقول أحد الضيوف السابقة في البرنامج لموقع جول: "لقد أخبرني جوسيب بيدريرول – مقدم البرنامج- سابقًا قبل بداية البرنامج: "الأمر في غاية السهولة، تخيل بأنك في حانة".

رغم جدل البرنامج لكنه اكتسب شهرة كبيرة، فحتى رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، حينما أراد أن يتحدث عن مشروع بطولة السوبر ليج "دوري السوبر الأوروبي" خرج ليتحدث مع بيدريرول عن مشروعه الأوروبي الذي فشل وقُتل في مهده. ربما خروج بيريز للحديث تحديدًا مع إل شيرينجيتو لتيقنه من أن مقدمه لن يعارضه هو أو ضيوفه.

يقول جوسيب، الكتالوني، إنه من مشجعي برشلونة، لكن أفعاله ربما تتنافى مع ذلك وتتماشى أكثر مع ريال مدريد. البرنامج نفسه مخصص للهجوم على برشلونة إن سنحت الفرصة لذلك خاصة في ظل ولاية الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو، كما يتصددى لأي لاعب في ريال مدريد ليس على هواه؛ فالويلزي جاريث بيل كان نجمًا لعروض جوسيب من التهكم على إصاباته وحبه للجولف ولغة جسده.

الأمر تكرر مع البلجيكي إيدين هازارد فقد أثار بيدريرول الرأي العام المدريدي على اللاعب بعدما ظهر في فيديو وهو يضحك مع زملائه السابقين في تشيلسي عقب إقصاء الفريق الإنجليزي لريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المذيع الإسباني ظهر وموسيقى توتر الأعصاب في خلفية كلامه قائلًا: "هازارد.. هازارد.. هازارد يجب ألا يبقى ثانية واحدة مع ريال مدريد".

🔥💣 "¡¡HAZARD NO puede SEGUIR ni un SEGUNDO MÁS en el R. MADRID!!" 💣🔥



😡 ¡@jpedrerol, más ENFADADO que NUNCA en #ChiringuitoHazard! 😡 pic.twitter.com/RsoHw6FoXs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2021

آخر حلقات هجوم البرنامج المثير للجدل كانت صوب لويس إنريكي الذي اعتاد جوسيب الهجوم عليه وعلى لاعبيه خلال وجودهم في يورو 2020 رفقة ضيوفه.

أحد ضيوف البرنامج، هوجو جاتي الملقب بالمجنون، قال عن مدرب منتخب إسبانيا عقب خلو قائمته في البطولة الحالية من لاعبي ريال مدريد: "لويس إنريكي أظهر أنه لا يفقه أي شيء عن كرة القدم".

ولم يضم إنريكي أي من لاعبي ريال مدريد في قائمة منتخب إسبانيا لتكون سابقة من نوعها في البطولات الكبرى؛ لكن المدرب الإسباني برر ذلك بأن من كان يمكنه الدخول في القائمة من ريال مدريد إما مصاب أو يتعافى من إصابة في إشارة إلى قائد ريال مدريد السابق ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس وزميليه داني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

المذيع الإسباني لم يكتف بهذا القدر بل سأل عقب التعادل مع بولندا سؤالًا غريبًا: "هل أنت خجلان من منتخب إسبانيا".

خطايا بيدريرول

روبن أوريا الصحافي في موقع جول كتب مقالًا عدد فيه خطايا بيدريرول الوحشية التي رد عليها جوسيب على تويتر متسائلًا بفكاهة عما إن كان يجب عليه الاستقالة!

يصف أوريا المدذيع جوسيب بالصامد الذي لديه القدرة على التحول مثل الحرباء كي يتكيف مع أي طقس ومناخ كان.

مع مواصلة لويس إنريكي ورجاله التقدم في البطولة يؤكدون على أن بيدريرول وضيوفه كانوا غير منصفين في مهاجمتهم أو ما يقولونه مجرد ملء لساعات هواء يطلوا على المشاهدين فيها يثيرون بلبلة بلا داعٍ.

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