إنريكي : إسبانيا لن تجد أفضل من جوارديولا !

تحدث عن موقفه من سيرخيو راموس

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه سيكون سعيدًا إذا تولى بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بعده.

مدرب برشلونة السابق يعمل حاليًا كمدرب لمنتخب بلاده، بعد فترة قضاها كراحة بسبب بعض الأسباب الشخصية.

لاعب ومدرب سابق آخر في برشلونة قد يخلف إنريكي في تدريب الفريق، في حالة رحيله عن ناديه الحالي مانشستر سيتي.

ماذا قال إنريكي؟

المدرب الإسباني قال قبل مواجهة كوسوفو غدًا الأربعاء:"أتمنى أن يكون جوارديولا هو المدرب القادم لإسبانيا، سيكون الأمر مثاليًا".

وأضاف:"أريد رؤية منتخبنا الوطني بهوية معروفة وقوية، ولا أعتقد أن إسبانيا يمكن أن يكون لديها مدرب أفضل من جوارديولا".

ماذا عن الحاضر لإسبانيا؟

الفريق خرج في نصف نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وعاد مرة أخرى من خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022.

موقف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، يظل من الملفات الغامضة بسبب التجاهل الواضح من إنريكي له الفترة الأخيرة.

وقال مدرب إسبانيا عن راموس:"للأسف وضع راموس يظل كما هو، لم يلعب مباراة واحدة منذ يورو 2020، أفعالي تتحدث بصوت أعلى من الأقوال فيما يتعلق بلاعبي ريال مدريد".

اقرأ أيضًا ..

بيكيه: "حين بدأت مواعدة شاكيرا تغيرت علاقة جوارديولا معي"!

هل خاف جوارديولا من رونالدو؟ تجربة إبراهيموفيتش عالقة في ذهن بيب!

جوارديولا : رونالدو وحده هو من سيحسم مستقبله