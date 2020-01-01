إنذار خطر لدوريات أوروبا .. مصير حزين لموسم الدوري الهولندي

صدمة هناك..

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بصورة رسمية عن إلغاء بطولة الدوري الهولندي لهذا الموسم في أعقاب تفشي فيروس كورونا ونتيجة لقرار رئيس الوزراء الهولندي بتجميد النشاط الرياضي حتى 1 سبتمبر المقبل.

هولندا هي ثاني دولة أوروبية تقرر إلغاء الموسم بعد بلجيكا، غير أن بلجيكا توّجت متصدر ترتيب الدوري كلوب بروج بطلًا للمسابقة، بيد أن الأمر جاء مختلفًا في قرار الاتحاد الهولندي لهذا الموسم.

للمرة الأولى منذ إلغاء الدوري في أيام الحرب العالمية الثانية لن يتواجد بطلًا للمسابقة التي انطلقت في شكلها الجديد عام 1956، كما لن يتم تهبيط أي أندية إلى الدرجة الثانية أو تصعيد آخرين إلى الدرجة الممتازة.

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الاتحاد الهولندي قام بتحديد المتأهلين إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل فقط، حيث سيشارك أياكس في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بينما سيلعب ألكمار (شريكه في صدارة جدول هذا الموسم) في ملحق البطولة.

أما عن الدوري الأوروبي فسيشارك فيه فينورد، الذي يحتل المرتبة الثالثة قبل الإلغاء، في دور المجموعات، إلى جانب مشاركة بي آس في أيندهوفين وفيليم بدايةً من الملحق.

أوتريخت هو أكثر الأندية تضررًا، حيث كانت الفرصة سانحة له للمشاركة في الدوري الأوروبي حال الانتصار في نهائي كأس هولندا، إلا أن الآن فقد الفريق هذه الفرصة بإلغاء المسابقة أيضًا.

كما ذكر الاتحاد الهولندي أن القرار اتُخِذ مساء الجمعة بعد تصويت الأندية، مع التأكيد على أنه لا توجد نية لزيادة عدد الأندية الموسم المقبل في الدوري إلى 18 أو 20 ناديًا بتصعيد أصحاب الصدارة في الدرجة الثانية.

يذكر أن الأمور قد اشتعلت في هولندا منذ الإعلان عن هذا القرار، حيث ستقوم العديد من الأندية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اعتراضًا على هذه الخطوات التي دمرت حظوظ البعض في التتويج أو التأهل الأوروبي أو حتى الصعود للدرجة الممتازة.