إنجلترا قد تواجه بلغاريا بحضور أطفال المدارس!

بلغاريا تواجه عقوبة بسبب العنصرية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات منتخب إنجلترا مرشحاً لخوض مباراته ضد بلغاريا في تصفيات يورو 2020 بدون جماهير، في ملعب يضم فقط أطفال المدارس.

جاء ذلك عقب اتهام بلغاريا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإطلاق هتافات عنصرية من جانب الجماهير.

وستكون تلك هي المباراة الثانية لإنجلترا خلال عام وسط مدرجات مغلقة إذا تم تطبيق الإيقاف، إلا أن قوانين يويفا الجديد ستسمح لبلغاريا بإدخال طلاب المدارس حتى سن 14 عاماً.

وتعود الأزمة إلى مباراة بلغاريا وكوسوفو يوم الإثنين الماضي، حيث أطلق بعض مشجعي بلغاريا هتافات عنصرية ضد لاعبي الخصم.

وإذا تمت الإدانة، سيتم إغلاق المدرجات جزئياً أو كلياً في المباراة التنافسية المقبلة لبلغاريا، وهي مواجهة إنجلترا في العاصمة صوفيا في الرابع عشر من أكتوبر القادم.