إنجلترا تهدد بالانسحاب من مباراة بلغاريا حال التعرض لهتافات عنصرية

تعرف على موقف إنجلترا من الهتافات العنصرية المتكررة في تصفيات اليورو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

هدد منتخب إنجلترا بالانسحاب عن مباراة بلغاريا في أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

رحيم سترلينج تعرض لهتافات عنصرية في عدة مباريات مع إنجلترا آخرها ضد كوسوفو.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ المدرب جاريث ساوثجيت تحدث مع رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وطلب منه الموافقة على هذه الفكرة.

وأوضحت أنّ اللاعبون هددوا بمغادرة الملعب حال التعرض للهتافات العنصرية مطالبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتدخل.

وكانت جماهير بلغاريا قد تعرضت لعقوبة بالحرمان من نصف الجماهير أمام إنجلترا بسبب هتافهم العنصري في لقاء التشيك.