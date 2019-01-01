إنتر ويوفنتوس يبدئان المفاوضات من أجل إيكاردي

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن المفاوضات بين يوفنتوس وإنتر بخصوص مهاجم الأخير ماورو إيكاردي قد بدأت الأيام الماضية بشكل رسمي.

وتراجع دور إيكاردي مع النيراتزوري في الشهور الماضية بعد أزمة سحب الشارة وابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وذكرت "كوريري دي تورينو" أن اجتماعاً دار في لندن بين المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو ونظيره في يوفنتوس فابيو باراتيتشي لمناقشة الصفقة.

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وأفادت الصحيفة أن الثنائي استغلا حضورهما لقاء توتنهام وأياكس بدوري الأبطال لمناقشة مدى إمكانية حدوث الصفقة.

وتحدث التقرير عن طلب إنتر 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عن إيكاردي، بينما يقدره يوفنتوس في حدود 60 مليوناً.

ويلعب يوفنتوس مساء اليوم، الجمعة مع تورينو في ديربي المدينة، بينما يخوض إنتر السبت مباراة صعبة أمام أودينيزي على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة والثلاثين.