لاعبان مفتاح إنتر نحو كييزا

تطورات كبيرة في موقف اللاعب

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر سيستغل لاعبين من صفوفه في محاولة لتقليل قيمة نجم فيورنتينا فيديريكو كييزا، في ظل التقارير عن رحيله.

التقارير تتحدث عن خلافات بين اللاعب وناديه في الأيام الأخيرة، واتخاذه قراراً بالرحيل في الصيف المقبل بعد جلوسه احتياطياً بالخسارة من فيرونا الأحد.

وبحسب "كوريري"، فإنتر سيستغل اهتمام فيورنتينا بلاعبه ماتيو بوليتانو ويعرضه كجزء من الصفقة لتقليل قيمة كييزا البالغة في حدود 70 مليون يورو.

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وأفادت الصحيفة أن إنتر قد يعرض أيضاً البرازيلي جابيجول على الفيولا، في ظل تألق الأخير الكبير مؤخراً وقيادته فلامينجو للقب الليبرتادوريس.

بالمقابل، كشفت "لاجازيتا" أن اللاعب رفض عرض ناديه لتمديد عقده الممتد حتى 2022، رغم نفي جوي باروني، المدير العام للفيولا، تعثر الحديث مع اللاعب.

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كييزا الصيف الماضي كان قريباً أيضاً من الرحيل عن فيورنتينا، ولكن رئيس النادي الجديد روكو كوميسو أقنعه بالاستمرار في صفوف الفريق.

ودخل الفيولا في سلسلة من التراجع مؤخراً على صعيد النتائج، وآخرها الخسارة من فيرونا بالجولة الثالثة عشر من السيري آ.