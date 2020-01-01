مالك إنتر لرئيس الاتحاد الإيطالي: أنت المهرج الأسوأ ولا تعرف العدالة

هجوم حاد من رجل الأعمال الصيني بسبب مواجهة إنتر ويوفنتوس

شن ستيفن زهانج مالك نادي إنتر، هجوماً عنيفا على باولو دال بينو رئيس الاتحاد الإيطالي، بسبب طريقة تعامله مع فيروس كورونا الذي يهدد المسابقات المحلية والأوروبية هذا الموسم.

العديد من المواجهات تم تأجيلها على مدار الأسبوعين الماضيين بالدوري في إيطاليا، كان أهمها مباراة إنتر ويوفنتوس، حيث تم الاستقرار على لعبها بدون جمهور قبل إلغاء موعد إقامتها السبت الماضي.

تقارير صحفية أكدت أن لقاء إنتر ويوفنتوس سيقام يوم الإثنين المقبل 9 مارس، مع إقامة جولة من الكالتشيو في الفترة من 12 إلى 14 مايو القادم، وهو ما أثار غضب زهانج بسبب تزاحم المباريات خلال هذه الفترة.

المزيد من الفرق

وقال عبر رسالة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام":"تتلاعب بجدول المباريات وتضع الصحة العامة كاعتبار ثانوي لك؟ أنت ربما المهرج الأسوأ والأكثر ظلاماً في حياتي".

وأضاف:"24 ساعة؟ 48 أم 7 أيام؟ ما هي الخطوة القادمة لك بعدما تحدثت عن الروح الرياضية وعدالة المسابقة، ماذا عن عدم حماية اللاعبين والمدربين وجعلهم يلعبون 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع".

وتابع رجل الأعمال الصيني:"نعم أنا أتحدث لك، باولو دال بينو، رئيس الاتحاد الإيطالي، عار عليك ما تفعله، يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري".

واستكمل حديثه:"لا نهتم إذا كنت مشجعاً لإنتر أو يوفنتوس أو لا تمتلك أي انتماء، أرجو أن تكون في أمان، هذا أهم شيء لك ولعائلتك ولمجتمعنا".

مبابي يزين قائمة فرنسا الأولية في أوليمبياد طوكيو 2020

برشلونة يضع عرضًا جذابًا على طاولة إنتر من أجل لاوتارو مارتينيز

يذكر أن الحكومة الإيطالية، أصدرت قراراً يوم الأحد، بإلغاء جميع الأحداث الرياضية حتى يوم 8 مارس الجاري، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن لاتسيو يحتل صدارة الدوري الإيطالي بـ62 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس ثانياً بـ60 نقطة، ثم إنتر الثالث بـ54 نقطة، لكن الأخير لعب 24 مباراة فقط، مقابل 25 للبيانكونيري و26 للاتسيو.